Зима в Україні: якою буде погода 1 грудня – чи вдарять сильні морози і йтиме сніг

Минулого тижня частину України засипало снігом. Окрім того, посилився мороз. До зими залишилося лише кілька днів.

Якою буде погода 1 грудня, повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

Дивіться також Якою буде зима в Україні: чи чекати аномального тепла

Погода на 1 грудня в Україні

За прогнозом Кібальчича, у неділю, 1 листопада на Південному Заході будуть дощі та мокрий сніг. Тим часом решті території України без опадів.

Вітер східний / південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, у південних та центральних областях пориви, 15 – 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі -1 – +4 градуси, вдень +1 – +6 градусів, у південних областях та Криму +4 – +9 градусів,

– зазначив метеоролог.

Прогноз погоди на останній тиждень осені