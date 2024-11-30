Якою буде погода в перші дні зими в Україні

Минулого тижня частину України засипало снігом. Окрім того, відчутно похолодало. Втім, найближчими днями сильних морозів і снігопадів, ймовірно, ще не буде.

Так, якої погоди чекати на початку грудня, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Погода на початок грудня в Україні

Синоптики прогнозували, що 1 – 3 грудня погода в Україні буде без опадів. У неділю й понеділок, крім Південного Сходу, у вівторок подекуди в західних областях очікується туман.

Температура вночі та вдень від +3 градусів до -4 градусів, у Карпатах вночі -1 – -8 градусів, у південній частині та західних областях вдень +2 – +8 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

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Орієнтовний прогноз погоди на 1 – 3 грудня / Скриншоти з Укргідрометцентру

До речі, синоптикиня Наталія Птуха розповідала, що за прогнозами світових прогностичних центрів й аналізами фахівців Укргідрометцентру, грудень очікується близьким до норми.