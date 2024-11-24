Якою буде зима в Україні: чи чекати аномального тепла

Протягом останніх років зими в Україні стало значно теплішими, ніж у 1960 – 1980 роках. Температура січня вже підвищилася на 3 градуси, очікується ще більше.

Про це розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН Віра Балабух в інтерв'ю "Говорить Суханов", повідомляє 24 Канал.

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Погода на зиму в Україні

Метеорологиня зауважила, упродовж останніх років зими в Україні стали значно теплішими, ніж були у 60 – 80-х роках минулого століття.

Особливо теплим став січень. Ми бачимо, що його температура підвищилась десь на 3 градуси. А якщо ми очікуємо, що в цьому році буде ще на 2 градуси вище, – це +5 градусів, то це практично така температура, як спостерігається в кінці листопада,

– наголосила Віра Балабух.

Додала, якщо говорити про Київ, температура може вже бути в межах ± 5 градусів. На думку експертів це досить-таки непогано.

Водночас Балабух наголосила, варто мати на увазі, що це не означає, що обов'язково протягом цього періоду будуть такі високі значення температури. Наразі йдеться про так звані кліматичні прогнози, – яка погода переважатиме протягом цього періоду.

Наприклад, приблизно 60% днів будуть вищими за норму, теплішими,

– зазначила метеорологиня.

Додамо, раніше в інтерв'ю 24 Каналу Віра Балабух розповідала, загалом очікується, що зима в Україні буде теплою. Середня за сезон температура повітря може перевищити норму на 2 градуси. Однак, різкі зниження температури й затоки арктичного холоду також можливі.

Прогноз погоди на три доби