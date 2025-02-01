Аномально тепла зима: як змінилася погода в Україні за останні кілька десятиліть

Протягом останніх десятиліть в Україні спостерігається тенденція до підвищення температури. Зима стала теплішою майже на 1,5 градуса, а її тривалість зменшилася в середньому на місяць.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Погода на зиму в Україні

Метеорологиня наголосила, що така аномально тепла погода взимку – не випадковість. Це закономірність тих процесів, які відбуваються на нашій планеті.

Експертка додала, що тенденція до підвищення температури й зменшення тривалості зими в Україні спостерігається протягом останніх десятиліть.

За останні 30 років зима стала теплішою майже на 1,5 градуса, а її тривалість зменшилася в середньому на місяць,

– зазначила Віра Балабух.

До речі, протягом останніх років ці зміни посилилися. За словами експертки, основна причина – підвищення концентрації парникових газів, які зараз є найбільшими за останні 800 000 років.

Втім, причиною такої аномально високої температури повітря впродовж цієї зими й попередніх є не тільки парниковий ефект, але й природні чинники, які на нього наклалися. Йдеться про підвищену сонячну активність, аномально високу температуру океанів, особливості атмосферної циркуляції.

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До речі, Віра Балабух зауважила, ще зарано говорити, якою саме буде наступна зима. Однак, досить-таки висока ймовірність, що також теплою.

Експертка також розповіла, що підвищення температури призводить до того, що протягом зими на значній території нашої держави переважає плюсова температура. За таких умов опади випадають переважно у вигляді дощу. Сніг якщо й випадає, то швидко тане, а стійкий сніговий покрив не утворюється.

"І хоча спостерігається тенденція до подальшого підвищення температури, говорити про те, що сніжні зими зникнуть, ще зарано. Малосніжні переважатимуть. Однак сильні снігопади та навіть сильні морози також можливі", – підкреслила Віра Балабух.

Цікаво! Відсутність снігового покриву вплине на рівень підземних вод і загалом на запаси води, які стануть значно меншими. Влітку це може привести до гідрологічної посухи, дефіциту води.