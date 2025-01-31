Чи можуть в Україні зникнути сніжні зими

Цієї зими снігу в Україні майже немає. Сталий сніговий покрив зараз тримається хіба що в Карпатах.

Та чи можуть в Україні взагалі зникнути сніжні зими, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Зима без снігу

Метеорологиня зазначила, підвищення температури приводить до того, що протягом зими на значній території України переважає плюсова температура. За таких умов опади переважно у вигляді дощу, а не снігу. Сніг якщо і випадає, то швидко тане. Покрив не утворюється.

І хоча спостерігається тенденція до подальшого підвищення температури, говорити про те, що сніжні зими зникнуть, ще зарано. Малосніжні переважатимуть. Однак сильні снігопади та навіть сильні морози також можливі,

– наголосила Віра Балабух.

До речі, експертка також зазначила, що арктичні вторгнення в лютому 2025 малоймовірні. Буде переважати плюсова температура, тож опади випадатимуть переважно у вигляді дощу, а не снігу.

"Сильні снігопади найбільш ймовірні лише у Карпатському регіоні", – сказала Балабух.

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