Чи можуть в Україні зникнути сніжні зими
- Впродовж зими на значній території України переважає плюсова температура.
- За таких умов опади випадають переважно у вигляді дощу, а не снігу. Сніг якщо і випадає, – швидко тане, покрив не утворюється.
Цієї зими снігу в Україні майже немає. Сталий сніговий покрив зараз тримається хіба що в Карпатах.
Та чи можуть в Україні взагалі зникнути сніжні зими, – в інтерв'ю 24 Каналу відповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.
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Зима без снігу
Метеорологиня зазначила, підвищення температури приводить до того, що протягом зими на значній території України переважає плюсова температура. За таких умов опади переважно у вигляді дощу, а не снігу. Сніг якщо і випадає, то швидко тане. Покрив не утворюється.
І хоча спостерігається тенденція до подальшого підвищення температури, говорити про те, що сніжні зими зникнуть, ще зарано. Малосніжні переважатимуть. Однак сильні снігопади та навіть сильні морози також можливі,
– наголосила Віра Балабух.
До речі, експертка також зазначила, що арктичні вторгнення в лютому 2025 малоймовірні. Буде переважати плюсова температура, тож опади випадатимуть переважно у вигляді дощу, а не снігу.
"Сильні снігопади найбільш ймовірні лише у Карпатському регіоні", – сказала Балабух.
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Чому в Україні аномально тепла зима
- Віра Балабух наголосила, така аномально тепла погода взимку – це не випадковість, а закономірність тих процесів, які спостерігаються на нашій планеті.
- До речі, тнденція до підвищення температури повітря і зменшення тривалості зими спостерігається в Україні протягом останніх десятиліть.
- "За останні 30 років зима стала теплішою майже на 1,5 градуса, а її тривалість зменшилася в середньому на місяць", – зауважила метеорологиня.
- Підкреслила, протягом останніх років ці зміни посилилися. Основна причина – підвищення концентрації парникових газів, що зараз є найбільшими за останні 800 000 років.
- Однак причиною такої аномально високої температури протягом цієї зими й попередніх років є не лише парниковий ефект, а й природні чинники, які на нього наклались., зокрема підвищена сонячна активність, аномально висока температура океанів, особливості атмосферної циркуляції.