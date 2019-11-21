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      Прогноз погоди на 22 листопада: Україну огорне холод і мряка

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      Якою буде погода в Україні у п'ятницю, 22 листопада / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п’ятницю, 22 листопада, буде холодною та вітряною. У деяких регіонах температура повітря опуститься до майже нуля градусів. Щоправда, опади синоптики не прогнозують. Натомість буде хмарно та мряка.

      Як повідомляє у своєму фейсбуці синоптик Наталка Діденко, під ранок на сході очікують мінусову температуру – подекуди тут стовпчики термометрів опустяться до -5 градусів, а на заході буде близько нуля.

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      Загалом удень синоптики прогнозують від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла. У західних регіонах температура вдень підніметься до +5 градусів, а на Закарпатті – до 10 градусів вище нуля.

      Вітер буде сильним, особливо на південному сході. Увагу передусім слід звернути жителям Приазов`я.

      Щодо столиці, то у Києві 22 листопада синоптики прогнозують, що вдень температура становитиме близько нуля. Водночас буде сильний східний вітер. Суттєві опади – малоймовірні.

      За інформацією Українського гідрометцентру, 22 листопада погода здебільшого буде хмарною з проясненнями. У середньому температура повітря становитиме -1 – +1 градусів. Найтепліше буде на Закарпатті - +8 – +10 градусів, а найхолодніше на північному сході – 0 – -2.

      Вітер буде північно-східним, а його швидкість становитиме 7-12 метрів за секунду.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 22 листопада, у містах України:

      Ужгород – +8…+10

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – +1…+3

      Чернівці – 0…+2

      Хмельницький – 0…+2

      Луцьк – 0…+2

      Рівне – -1…+1

      Житомир – -1…+1

      Вінниця – -1…+1

      Одеса – +1…+13

      Миколаїв –-1…+1

      Херсон – -1…+1

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – 0…-2

      Черкаси – 0…-2

      Чернігів – 0…-2

      Суми – 0…-2

      Полтава – 0…-2

      Дніпро – -1…+1

      Запоріжжя – -1…+1

      Донецьк – 0…-2

      Луганськ – 0…-2

      Харків – 0…-2

      Київ – 0…-2

      Погода, негода, Україна, осінь, холод
      Прогноз погоди на 21 листопада від Укргідромецентру

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
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