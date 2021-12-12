Погоня завершилась ДТП: у Луцьку автівка наїхала на людей на переході

У Луцьку автомобіль зніс людей, що переходили дорогу на пішохідному переході. Травми різної важкості отримали 4 осіб, серед них – і дитина.

Подія трапилася 12 грудня близько 14:30 на проспекті Соборності – біля торгового центру. Люди якраз переходили дорогу по регульованому пішохідному переході.

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Автівка у цей час втікала від поліцейських

Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, автомобіль втікав від патрульних машин поліції. У цей час в автівці перебували троє людей. За попередньою інформацією, за кермом перебував неповнолітній. Усіх учасників, причетних до ДТП, правоохоронцям таки вдалось наздогнати.

Летів на шаленій швидкості, на зелене світло, просто не реагував на людей. На пішохідному дуже багато людей було. Я якраз встигла дійти до розділової смуги і переді мною просто люди розлетілися,

– розповіла очевидиця подій.

Одна з потерпілих – у важкому стані

Як інформує телеграм-канал "Лучани" двох травмованих доправили до міської клінічної лікарні, ще одну жінку – до обласної. Потерпіла – у дуже важкому стані.

Зі слів головного лікаря Волинської обласної лікарні Олександра Дударя, у 39-річної жінки – політравми переломи кісток черепа та гомілок. Вона без свідомості перебуває у реанімації.

Ще троє потерпілих звернулись по допомогу в міську лікарню, після огляду їх відпустили додому. Дитину, яка теж травмувалась, оглядають у травмпункті.

Дивіться фото з місця аварії / Фото "Лучани" та "Волинські новини":

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