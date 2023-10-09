Переночували в пограбованій квартирі: у Києві затримали двох крадіїв

У Дніпровському районі столиці двоє злодіїв обікрали чужу оселю. Правоохоронцям вдалося затримати спільників по "гарячих слідах".

Одразу після того, як двоє киян – 1969 та 1985 років народження – "обчистили" квартиру у багатоповерхівці на вулиці Анатолія Солов’яненка, на них вдягнули кайданки.

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Не хотіли порушувати комендантську годину

Того дня чоловіки проникли до чужої квартири, відімкнувши двері спеціальною відмикачкою. Там вони й заночували, адже було вже запізно і їм не "хотілося" порушувати комендантську годину.

: Комендантська година в Києві триває з 00:00 до 05:00

А вже на ранок спільники винесли із собою майно на суму 50 тисяч гривень. Це ноутбук, мобільний телефон, обігрівач, два павербанки, срібний ланцюжок, тример та понад 17 тисяч гривень готівки.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників правоохоронці виявили різноманітні інструменти для злому замків, рукавички, телефони та інші речові докази незаконної діяльності.

Наразі обом чоловікам повідомили про підозру у крадіжці. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

У крадіїв знайшли "обладнання" для злому замків / Фото Нацполіція

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