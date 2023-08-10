Видав себе за військового: на Київщині чоловік підступно обікрав магазин

У Київській області правоохоронці затримали грабіжника. Він обікрав квітковий магазин, видаючи себе за військового.

Зловмисником виявився 22-річний житель Вінницької області. У поліції Київщини показали відео з місця злочину.

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Чоловік вдавав військового

Правоохоронці розповіли, що 22-річний житель Вінниччини, скориставшись неуважністю та відсутністю продавця квіткового магазину в Борисполі, викрав касу в сумі 7 тисяч гривень та зник.

Поліцейські встановили, що правопорушник носив військову форму без жодної приналежності до військових формувань чи до представників сил оборони та безпеки,

– мовиться у повідомленні поліції. ‍

Правоохоронці Бориспільського управління поліції Київщини оперативно затримали зловмисника. Його вже помістили до ізолятора тимчасового тримання та повідомили про підозру за крадіжку. Чоловікові загрожує від 5 до 8 років у в'язниці.

Дивіться відео з місця події

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На Львівщині чоловік пограбував церкву

Подібний випадок трапився нещодавно на Львівщині. У Дрогобичі 22-річний місцевий житель, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та грабіж, пограбував церкву. За скоєне йому загрожує покарання – до 8 років позбавлення волі.

Правоохоронцям зателефонував священник. Він розповів, що з храму викрали значну суму, яку пожертвували парафіяни. До розкриття злочину залучили оперативників кримінальної поліції, слідчих та інших співробітників Дрогобицького райвідділу поліції.

Вони встановили, що зловмисник проник у храм через вікно під час богослужіння, вкрав гроші та втік. За допомогою камер відеоспостереження правоохоронці менш ніж 2 дві години встановили, де він перебуває, та затримали.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування, аби встановити всі обставини злочину. Невдовзі затриманому оберуть запобіжний захід та покарання.