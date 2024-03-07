У Тернополі пограбували волонтерів, які хотіли привезти авто для ЗСУ: злочинців затримали

У Тернополі пограбували волонтерів, які хотіли перетнути кордон для того, щоб придбати автівку для Збройних Сил. Виявилося, що зловмисниками були уродженці Дніпра та Чернігівської області, які вже притягувалися до відповідальності.

Нападники вже відбували покарання за низку злочинів, серед яких, зокрема, й вбивство. Правоохоронцям вдалося затримати злочинців.

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Деталі інциденту

Як розповіли у прокуратурі, двоє жителів Тернопільщини планували купити авто для Збройних Сил. Вони звернули увагу на оголошення в телеграмі, де їм обіцяли офіційне виготовлення документів для перетину кордону. Автори зв'язалися з волонтерами і зазначили, що основна умова перетину кордону – наявність готівки й закордонних паспортів.

Коли тернополяни прибули на місце, їх заблокували невідомі з вимогою віддати їм 10 тисяч доларів США.

Потерпілим вдалося вибігти з автівки та втекти, причому нападник зірвав наплічник з плеча одного з них, а їхні інші особисті речі, які знаходилися в багажнику, грабіжники забрали,

– повідомили в прокуратурі.

Правоохоронцям вдалося встановити особи зловмисників – виявилося, що це уродженці Дніпра та Чернігівської області, які відбули покарання за вбивство, розбої та викрадення автомобілів й наркозлочини.

Правоохоронці оперативно затримали нападників / Тернопільська обласна прокуратура

Під час обшуків у нападників виявили та вилучили крадені речі, а також набої до зброї. Їм обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без можливості внести заставу. Правоохоронці повідомили про підозру у грабежі з погрозою застосування насильства, та у відкритому викраденні чужого майна, вчиненому повторно, в умовах воєнного стану.

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