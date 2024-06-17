18-річний одесит пограбував жінку, аби уникнути мобілізації

В Одесі 18-річний місцевий житель пограбував жінку. Таким чином хлопець, за його словами, сподівався уникнути мобілізації.

Правопорушнику вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років за ґратами.

Дивіться також На Львівщині побили працівника ТЦК, якого у 2022 намагалися вбити окупанти

Пограбував, щоб не мобілізували

Подія сталася у Приморському районі Одеси. Молодик помітив жінку з гаманцем у руках, яка вийшла з магазину і пішов за нею. Коли випав слушний момент, зловмисник вирвав з рук містянки її майно та втік на громадському транспорті. Хлопець вкрав речей у жінки на майже 13 тисяч гривень.

Потерпіла звернулася до відділу поліції, де оперативно встановили особу зловмисника та розшукали його. Ним виявився 18-річний містянин.

Фігурант не став заперечувати своєї причетності до скоєного та зізнався, що гаманець разом із грошима, документами, навушниками та мобільним телефоном, які в ньому були, він викинув. Він пояснив, що майно йому не було потрібне, він розраховував на те, що з судимістю за кримінальне правопорушення у майбутньому уникне мобілізації.

За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Місце розташування викраденого майна ми будемо встановлювати у ході слідства,

– повідомила слідча Ольга Лаврищук.

За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану юнакові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Мобілізаційний вік в Україні з 25 років