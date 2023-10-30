Путін сам винен: як російський президент породив антисемітизм у своїй країні

Погроми в Дагестані виникли не просто так. Росія давно підігрівала всередині своєї країни антисемітські настрої.

Про це 24 Каналу розповів російський політичний оглядач, правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що Путіну спробує отримати вигоду з цих погромів.

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Той, найімовірніше, почне показово жорстко карати учасників мітингів, щоб продемонструвати, ніби він – "захисник" євреїв. Путін завжди намагається з усього хоча б якось отримати вигоду.

Він зараз почне з цього приводу розповідати, що "справимося з антисемітськими погромами; всіх посадимо" тощо. Що "я – ваш захисник". На цьому буде капіталізуватися,

– зауважив Фейгін.

Антисемітські настрої в Росії виникли не просто так

Як наголосив Фейгін, в антисемітських мітингах в Росії немає нічого несподівано. Там ще сторіччя тому монархія так само провокувала погроми проти євреїв. А зараз Путін та російська влада самі у всьому винні.

Зараз в Росії постійно розповідають про так званого "єврея-нациста" Зеленського та різну іншу маячню. Цілком зрозуміло, що населення під впливом тамтешньої пропаганди буде ненавидіти євреїв.

В Росії розповідають, що Кремль нічого не провокував. А хто постійно повторював про єврея Зеленського, який в "нацистській Україні"? А потім куди "мостик" перекидався? Що в Україні багато гине російських військових. Що це робить єврей Зеленський. Ніяк це не впливало на настрої в Росії?

– розповів Фейгін.

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Погроми в Дагестані: коротко