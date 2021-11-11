Погрожував армією: білоруський пропагандист істерично звинуватив Польщу в міграційній кризі

Через дії Олександра Лукашенка на білорусько-польському кордоні відбувається міграційна криза. Кожного дня силовики диктатора звозять туди все більше біженців з Близького Сходу.

На тлі цього Польща стягнула на лінію розмежування війська та пригрозила повністю закрити шлях до країни. Це рішення викликало істерику в пропагандистів Лукашенка.

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Один із них, Григорій Азарьонок, видав потік маразматичних висловлювань, звинувативши польську державу в створенні міграційної кризи, а також "приплів" туди США.

Однак на цьому він не зупинився та почав погрожувати Польщі вигаданою бойовою міццю білоруської армії, яка нібито "може розгромити весь Балто-Чорноморський Союз".

Феєричний спіч Азарьонка. Цікаво коли ж йому вусатий диктатор "героя" присвоїть,

– прокоментував маразм пропагандиста Анатолій Штірліц.

Ситуація на білорусько-польському кордоні: коротко