Погрожував армією: білоруський пропагандист істерично звинуватив Польщу в міграційній кризі
Джерело:Анатолій Штірліц
Через дії Олександра Лукашенка на білорусько-польському кордоні відбувається міграційна криза. Кожного дня силовики диктатора звозять туди все більше біженців з Близького Сходу.
На тлі цього Польща стягнула на лінію розмежування війська та пригрозила повністю закрити шлях до країни. Це рішення викликало істерику в пропагандистів Лукашенка.
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Один із них, Григорій Азарьонок, видав потік маразматичних висловлювань, звинувативши польську державу в створенні міграційної кризи, а також "приплів" туди США.
Однак на цьому він не зупинився та почав погрожувати Польщі вигаданою бойовою міццю білоруської армії, яка нібито "може розгромити весь Балто-Чорноморський Союз".
Феєричний спіч Азарьонка. Цікаво коли ж йому вусатий диктатор "героя" присвоїть,
– прокоментував маразм пропагандиста Анатолій Штірліц.
Ситуація на білорусько-польському кордоні: коротко
- Ситуація на білорусько-польському кордоні загострилась 8 листопада. Тоді помітили велику кількість біженців з Близького Сходу. Вони намагаються потрапити у Європу.
- Матеуш Моравецький заявив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко спровокував міграційну кризу на кордоні для дестабілізації ситуації в Євросоюзі.
- Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. Режим Лукашенка 11 листопада видав своїм прикордонникам снайперські гвинтівки та гранатомети.