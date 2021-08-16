Погрожував підірвати будівлю: у Черкасах чоловік увірвався в управління СБУ

У неділю, 15 серпня, 26-річний мешканець Черкас увірвався в будівлю СБУ з погрозами підірвати її. Поліція затримала зловмисника, який був у неадекватному стані.

Зловмисником виявився місцевий мешканець. Мотиву злочину він пояснити не зміг.

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Чоловік поводив себе неадекватно

У неділю, 15 серпня, 26-річний мешканець Черкас увірвався в будівлю СБУ. Там він порвав свій паспорт, негативно висловлювався про Україну та погрожував усе підірвати.

Працівники одразу ж викликали поліцію. Разом з ними прибули також вибухотехніки та кінологи. Під час обшуку будівлі СБУ правоохоронці не знайшли жодних вибухонебезпечних предметів. Зловмисника затримали.

Злочинця відправили на обстеження

Поліція спробувала з'ясувати мотив злочину, але чоловік був неадекватним. Його відправили до спеціалізованого лікувального закладу в місті Сміла. Там лікарі проведуть обстеження.

Однак правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганства. Якщо винуватця визнають осудним, то йому загрожує штраф від 8 500 до 17 000 гривень, 6 місяців ув'язнення або 5 років умовно.

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