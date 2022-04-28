Погрожують звільненням: вчителів в окупованому Генічеську змушують перейти на російську програму
Джерело:фейсбук Юрія Соболевського
Перший заступник голови облради, керівник виконавчого апарату Херсонської ОВА Юрій Соболевський повідомив про новий ультиматум росіян. Цього разу йдеться про освітній процес.
Соболевський заявив, що російські окупанти спільно з місцевими колаборантами примусово зібрали у Генічеську на нараду директорів шкіл громади.
Варте уваги Зеленський відреагував на анонсовану Байденом нову допомогу для України
На Херсонщині окупанти висунули ультаматум вчителям
Перш за все – подати списки вчителів, які готові з першого вересня продовжувати працювати за російською програмою. Усіх, хто погодиться, літом планують відправити в окупований Крим для перепідготовки. Ті, хто не згодний виконувати вимоги ворога – втратять роботу.
Я вірю, що до першого вересня Херсонщина не лише буде вільно від орків, але й почне відбудовуватися,
– заявив Соболевський.
Він також додав, що можливо тоді вже будуть звучати перші вироки для тих 111 негідників, які сьогодні чинять тиск на українських педагогів.
Актуально – звернення Зеленського за 28 квітня: дивитися відео