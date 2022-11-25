Лукашенко з Пєсковим завили в унісон: що ховається за погрозами пішаків Путіна
Джерело:телеграм-канал Валерія Калниша
Лукашенко виє про те, що Україна має йти на переговори з російськими окупантами, бо якщо ні – то Україна буде знищена.
Заїжджена платівка Кремля
Пєсков повторює, говорячи про те, що треба тільки виконати вимогу кацапії, і все припиниться.
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Які ж довбо**би. За дев'ять місяців війни вони народили тупу, нікчемну думку про здачу в полон. М*даки, чия думка важлива одразу після думки мішка картоплі та кулькової ручки, нічого про нас не зрозуміли.
Але при цьому в істериці розкрили всі свої раніше прикриті ідеологічною х*рнею цілі. Стоять, благають про переговори, прикриваючись нібито турботою про нас. Горіть у пеклі, вибл*дки. Переможці з пилом не домовляються.
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Що наговорили Лукашенко та Пєсков у своїх погрозах
- Під час засідання ОДКБ самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зухвало заявив, що Україні нібито загрожує цілковите фізичне знищення, якщо вона не погодиться на перемовини з країною-агресором Росією.
- Крім того, прихвостень Путіна підкреслив, що Україна має припинити спротив загарбникам.
- Зі свого боку прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков також заявив, що Україна може припинити страждання свого народу, якщо сяде за стіл переговорів із Кремлем і виконає його умови.
- Цинічна погроза прозвучала на наступний день після чергового масованого ракетного обстрілу України.
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