Лукашенко з Пєсковим завили в унісон: що ховається за погрозами пішаків Путіна

Лукашенко виє про те, що Україна має йти на переговори з російськими окупантами, бо якщо ні – то Україна буде знищена.

Заїжджена платівка Кремля

Пєсков повторює, говорячи про те, що треба тільки виконати вимогу кацапії, і все припиниться.

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Які ж довбо**би. За дев'ять місяців війни вони народили тупу, нікчемну думку про здачу в полон. М*даки, чия думка важлива одразу після думки мішка картоплі та кулькової ручки, нічого про нас не зрозуміли.

Але при цьому в істериці розкрили всі свої раніше прикриті ідеологічною х*рнею цілі. Стоять, благають про переговори, прикриваючись нібито турботою про нас. Горіть у пеклі, вибл*дки. Переможці з пилом не домовляються.

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Що наговорили Лукашенко та Пєсков у своїх погрозах

Під час засідання ОДКБ самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зухвало заявив, що Україні нібито загрожує цілковите фізичне знищення, якщо вона не погодиться на перемовини з країною-агресором Росією.

Крім того, прихвостень Путіна підкреслив, що Україна має припинити спротив загарбникам.

Зі свого боку прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков також заявив, що Україна може припинити страждання свого народу, якщо сяде за стіл переговорів із Кремлем і виконає його умови.

Цинічна погроза прозвучала на наступний день після чергового масованого ракетного обстрілу України.

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