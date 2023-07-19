Залякував за підтримку України: у Болгарії затримали чоловіка, який погрожував міністру оборони
Джерело:EURACTIV
У столиці Болгарії затримали 39-річного чоловіка, який погрожував міністру оборони Тодору Тагарєву в соцмережах. Погрози, зокрема, стосувалися позиції міністра щодо війни в Україні.
Чоловік намагався залякати міністра Болгарії за допомогою особистих повідомлень в соціальній мережі, повідомляє 24 канал.
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Погрози міністру через позицію щодо війни
Зловмисник 4 липня надіслав міністру оборони в особисті повідомлення погрози розправи. Стверджується, що чоловік був незадоволений позицією Тодора Тагарєва щодо війни в України. Наразі чоловіка затримали на 72 години.Зверніть увагу! Сам Тодор Тагарєв є проєвропейським та проукраїнським політиком. Він нещодавно став міністром, на заміну тимчасового уряду, призначеного президентом Руменом Радевим, якого багато хто вважає прокремлівським.
До цього, 9 липня проросійські активісти вимагали від уряду Болгарії зменшити воєнну підтримку України. Зокрема, вони планували провести "Марш миру" прямо до резиденції міністра Тагарєва, але згодом змінили маршрут.
Як повідомляв в інтерв'ю Тодор Тагарєв, проросійські сили в Болгарії мають значний вплив.
Це (пропаганда і політика – 24 Канал) підтримується значними громадськими групами, партіями і певною мірою президентським інститутом,
– підсумував міністр оборони.
Саме через проросійські сили у 2022 році Болгарія постачала Україні допомогу через посередників – колишня влада відмовлялася передавати зброю напряму. З новим урядом все змінилося.
Риторика болгарського уряду щодо України неоднорідна
- Декілька днів тому Болгарія вперше оголосила про передачу Україні військової допомоги. У пакет ввійшли приблизно 100 одиниць воєнної техніки.
- Болгарський президент Румен Радев же звинуватив Україну в затягуванні війни. Він закликав країну зберігати нейтралітет. У посольстві України ж наголосили, що саме Україна хоче миру найбільше.
- Проте влада активно підтримує українських біженців, що змушені перебувати в Болгарії. Зокрема, вони продовжили можливість безкоштовного проживання українцям.