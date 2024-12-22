Скоро це закінчиться: політик із США пояснив, чому насправді Путін лякає світ "Орешником"

Владімір Путін "пом'якшив" свою ядерну риторику, натомість погрожує світу міжконтинентальною балістичною ракетою. Російському диктатору важливо потягнути час до певної дати.

Таку думку 24 Каналу висловив громадський та політичний діяч з США Юрій Рашкін. зауваживши, що Росії потрібно заморозити ситуацію до інавгурації Дональда Трампа. Після цього Кремль, можливо, змінить свою зовнішню політику.

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Чому насправді Путін лякає світ "Орешником"

На думку громадського і політичного діяча, коли мовиться про риторику російського диктатора, тут варто очікувати про ескалацію до 20 січня, тобто до інавгурації Трампа. Путіну важливо переконатись, що США не будуть залучені у війну проти України, не будуть надавати військову допомогу та заборонять завдавати ударів по території в глиб Росії.

Тому в Кремлі намагаються все пом'якшити, лякати всіх "Орешником" та заморозити ситуацію хоча б на кілька тижнів, поки у них (росіян – 24 Канал) не буде іншого підходу до зовнішньої політики,

– пояснив Рашкін.

Він додав, що фокус американців зараз змістився на внутрішні проблеми країни, тому ніхто не звертав уваги на ядерні погрози Путіна, як би хотілось диктатору. Водночас Росія продовжує погрожувати світу і США занепокоєні тим, що війна не завершується правильним шляхом.

До слова, російський правозахисник Марк Фейгін висловив думку про те, що погрозами міжконтинентальною ракетою Путін намагається показати відсутність намірів до ескалації, але насправді це спроба примусити Україну до виконання російських умов закінчення війни.