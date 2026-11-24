Андрій Сибіга 24 листопада відповів на скарги Володимира Путіна через удари по російських НПЗ та військових кораблях. Він закликав Кремль закінчити війну та нагадав про 432 000 ліквідованих окупантів за 2026 рік.

У дописі в соцмережі X міністр наголосив, що розв'язання проблеми з ураженням об'єктів на території Росії перебуває виключно в руках московського керівництва.

Що сказав Сибіга Путіну

Глава МЗС України зазначив, що якщо Путіну не подобаються удари України по його нафтопереробних заводах та військових кораблях, він може віддати наказ про закінчення війни.

Він також акцентував на масштабних втратах російської армії на лінії фронту, які так і не допомогли агресору досягти поставлених цілей.

Не кажучи вже про 432 000 російських солдатів, яких він втратив на полі бою цього року, так і не наблизившись до цілей свого вторгнення. Очевидно, вони його не хвилюють. Досить скаржитися. Закінчіть війну,

– підсумував Сибіга.

Нагадаємо, що раніше цього дня Володимир Путін пригрозив Україні новими ударами у відповідь на атаки по російських об'єктах паливно-енергетичного комплексу. Він заявив, що Росія нібито не залишить такі дії без відповіді.