Погрози родичам Героїв Небесної Сотні: що сьогодні говорять політики про розстріл на Майдані

Рівно шість років тому "Беркут" почав штурмувати Майдан. Людей били, поливали з водометів, стріляли з помпових рушниць. А вже за кілька днів Революція перемогла, а Янукович утік до Росії. Однак нині є спроби переписати історію. Події на Майдані дедалі частіше називають державним переворотом, а Героїв Небесної Сотні – злочинцями.

Цинічні заяви політиків про Революцію гідності

Одіозна ексміністерка юстиції часів Януковича Олена Лукаш вважає, що серед Небесної Сотні були самогубці та померлі від інфаркту.

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"Потрібно було дійсно тим, хто загинув від куль, додавати жертв, щоб було побільше", – зазначила ексміністерка юстиції Олена Лукаш.



Олена Лукаш

А нардеп від фракції Медведчука Ілля Кива вирішив зрівняти постраждалих учасників Майдану з "беркутівцями", які тих вбивали. Адже вважає тих героями.

"Я підготував законопроєкт, 19 лютого він буде зареєстрований і винесений на розгляд у Верховної Ради "про визнання потерпілою сторону міліціонерів, які постраждали в ті події", – заявив Ілля Кива.



Ілля Кива

Доля "беркутівців"

На волі вже опинилися п'ять "беркутівців", які останні роки перебували за ґратами і яких підозрювали у розстрілах на Майдані. Їх відпустили задля обміну. Двоє з них Олександр Маринченко та Сергій Тамтура повернулися до столиці. Кажуть, мовляв, винуватими їх зробив політичний режим. За них заступився скандальний заступник голови адміністрації часів Януковича Андрій Портнов.

"З під варти звільнено майже всіх, хто був репресований у кримінальних справах Майдану. Тепер важливо продовжити комплексну роботу по дегероїзації і деміфологізації злочинців, перетворених на героїв", – сказав ексзаступник голови Адміністрації часів Віктора Януковича Андрій Портнов.



Скріншот з телеграм-каналу Портнова

Хто такий Андрій Портнов? Це юрист, який працював на команду президента-втікача Януковича. Вважають, що саме він розробляв "диктаторські закони" 2014 року, спрямовані проти Євромайдану. Після Революції Гідності втік до Росії, згодом жив у Австрії. Раніше перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв суд "Портнов проти Ради ЄС".



Зараз Портнов повернувся до України та дуже активно протистоїть п'ятому президентові Петру Порошенку.

Реакція родичів загиблих Героїв Небесної Сотні

Спроби переписати історію засмучують родичів загиблих у Революції гідності. Син Героя Небесної Сотні Василя Аксенина у коментарі 24 каналу розповів, що був шокований, коли почув, що "беркутівцям" планують встановити пам'ятник.

Я не розумію, як таким людям взагалі можна ставити пам'ятник? Це нелюди! Вони точно вбивали і ні разу ніхто навіть не визнав цього,

– пояснив голова організації Родина Героїв Небесної Сотні Юрій Аксенин.

Та попри те, що чиновники часів Януковича намагаються взяти реванш, родини загиблих вірять, що рано чи пізно убивць покарають.