Зимовий холод серед весни: у Карпатах різко опустилася температура

До України прийшло значне похолодання. Звичайно ж, не оминуло воно й Карпат. Там стовпчики термометра різко опустилися до -14 градусів.

Наразі Карпати вкриті снігом. Окрім того, там хмарно та вітряно.

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У Карпатах знову зима

У Чорногірському гірському пошуково-рятувальному пості повідомляють, що станом на 9 ранку 28 березня на горі Піп Іван Чорногорський хмарно, вітер північно-західній з поривами 8 метрів на секунду.

Температура повітря сягає -14 градусів. Зауважимо, що в понеділок, 27 березня, у Карпатах було значно тепліше. Зокрема, лише 5 градусів морозу.

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До України прийшло похолодання

Вночі вівторка у більшості областей України значно похолодало. На Заході та частково Півночі прогнозували мокрий сніг.

За прогнозом Укргідрометцентру, найпрохолодніша ніч 28 березня очікувалася у західних областях. Там вже від -3 до +2 градусів.

Синоптикиня Наталка Діденко розповідала, що до нас переміститься активний циклон, який зародився над Середземномор'ям. Також зазначила, що надалі похолодання охопить усю Україну та посилиться до невеликих морозів.