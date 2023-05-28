До 5 градусів: за кілька днів до літа в частині областей України знову похолодає

Літо вже на порозі. Втім, в останні травневі дні подекуди ще можливе похолодання. Звичайно ж, про "мінуси" не йдеться, однак, вночі температура повітря суттєво знизиться.

Ще вчора, 27 травня температура повітря у темну пору доби по Україні коливалася в межах 11 – 16 градусів. Натомість на цю ніч синоптики подекуди прогнозували лише +5..+8. Про це повідомляє 24 Канал.

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У частині областей ще можливе похолодання

В Укргідрометцентрі зазначили, що вночі неділі температура у північних та західних областях сягатиме 6 – 11 градусів. Втім, згідно з картою, у Львові взагалі могло бути +5.

Прогноз погоди на 28 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

Вдень на Заході та Півночі +18...23 градуси. На решті території вночі +11..+16, вдень +21...+26.

Також у південній частині, східних, Дніпропетровській і Кіровоградській областях можливі короткочасні дощі, місцями грози. В інших регіонах – без істотних опадів.

Зауважимо, що згідно з картою на сайті Укргідрометцентру, вдень 30 травня у частині західних областей температура повітря сягатиме, ймовірно, лише +16...+18. Поки що такі показники прогнозують на Закарпатті та Прикарпатті.

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Прогноз погоди на 30 травня / Скриншот з Укргідрометцентру

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