До 5 градусів: за кілька днів до літа в частині областей України знову похолодає
Джерело:Укргідрометцентр
Літо вже на порозі. Втім, в останні травневі дні подекуди ще можливе похолодання. Звичайно ж, про "мінуси" не йдеться, однак, вночі температура повітря суттєво знизиться.
Ще вчора, 27 травня температура повітря у темну пору доби по Україні коливалася в межах 11 – 16 градусів. Натомість на цю ніч синоптики подекуди прогнозували лише +5..+8. Про це повідомляє 24 Канал.
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У частині областей ще можливе похолодання
В Укргідрометцентрі зазначили, що вночі неділі температура у північних та західних областях сягатиме 6 – 11 градусів. Втім, згідно з картою, у Львові взагалі могло бути +5.
Вдень на Заході та Півночі +18...23 градуси. На решті території вночі +11..+16, вдень +21...+26.
Також у південній частині, східних, Дніпропетровській і Кіровоградській областях можливі короткочасні дощі, місцями грози. В інших регіонах – без істотних опадів.
Зауважимо, що згідно з картою на сайті Укргідрометцентру, вдень 30 травня у частині західних областей температура повітря сягатиме, ймовірно, лише +16...+18. Поки що такі показники прогнозують на Закарпатті та Прикарпатті.
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Яка буде погода влітку 2023
- Зауважимо, що офіційних прогнозів Укргідрометцентру в цілому на літо ще не має. Однак, вже відомо, що у червні температура повітря очікується дещо вищою за норму.
- Раніше метеорологиня Вазіра Мартазінова зазначала, що початок "гарного літа", ймовірно, буде з другої половини червня. Мовляв, тоді температура вирівняється і піде на літні показники.
- До речі, в ексклюзивному блозі 24 Каналу провідна наукова співробітниця Інституту геофізики НАН Світлана Бойченко зазначила, що відбулися певні зміни в сезонному ході режимів температури та зволоження. Так зими стали теплими й малосніжними, а літа більш спекотними й посушливими.