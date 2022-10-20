Прогнозують різке похолодання та мокрий сніг: погода в Україні на 20 жовтня

Погода в Україні у четвер 20 жовтня буде холодною. У деяких регіонах можливі опади. При цьому – не тільки дощ, а й мокрий сніг.

Температура повітря буде низькою – +4...+9 градусів. Лише на Півдні, зокрема, в Одесі, Миколаєві, Херсоні – +8...+14.

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У яких областях дощитиме

Дощі пройдуть у східних, центральних, північних областях. Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що на Півночі та в Центрі можливий мокрий сніг, а також – в Карпатах.

Сухо буде лише на Заході, в Одеській та Миколаївській областях.

Погоду погіршить ще й вітер

До похолодання та опадів завтра долучиться сильний північний вітер. Його пориви сягатимуть до 15 – 20 метрів за секунду.

У Києві теж прогнозують різку зміну погоди. Похолодання сягне +5...+7 градусів. Крім того, слід чекати дощу, а вранці можливий мокрий сніг.

Прогноз погоди у містах України на 20 жовтня

Ужгород – +15

Львів – +12

Івано-Франківськ – +14

Тернопіль – +13

Чернівці – +14

Хмельницький – +13

Луцьк – +11

Рівне – +11

Житомир – +13

Вінниця – +14

Одеса – +16

Миколаїв – +15

Херсон – +14

Сімферополь – +11

Кропивницький – +12

Черкаси – +13

Чернігів – +12

Суми – +11

Полтава – +12

Дніпро – +14

Запоріжжя – +13

Донецьк – +11

Луганськ – +13

Харків – +11

Київ – +13