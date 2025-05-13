Заморозки і сніг у травні: синоптикиня пояснила, яка причина похолодання в Україні

У травні в Україні знову вдарили заморозки. А в частині областей навіть йшов сніг.

З чим пов'язане таке похолодання в останній місяць весни, – в інтерв'ю 24 Каналу пояснила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Похолодання у травні

Наталія Птуха відповіла, чи пов'язане похолодання у травні з тим, що зима й початок весни в Україні були аномально теплими. Зазначила, що звичайно, відразу проводити такі паралелі не можна. Тут потрібні більш глобальні наукові дослідження.

Синоптикиня зазначила, що та прохолодна погода, яка зараз спостерігається в Україні, пов'язана з надходженням холодної повітряної маси з північних широт.

Просто така циркуляція атмосферних процесів зараз, що якраз-таки постійно в нас повітряні потоки з північних широт. І продовжує надходити ось це прохолодне повітря. І якщо в нічні години подекуди є прояснення, то звичайно, можуть на поверхні ґрунту заморозки в деяких регіонах,

– пояснила Наталія Птуха.

Синоптикиня зазначила, поки що про якісь сильні аномалії говорити не можна. Для цього потрібно проводити ґрунтовні порівняння.

Водночас представниця Укргідрометцентру зауважила, що останніми днями середня добова температура приблизно на 5 – 9 градусів нижча за норму. Тільки у Криму десь на 3 градуси нижча за норму (на 12 травня).

До речі, напередодні у Львові зафіксували рекорд для 11 травня. Мінімальна температура повітря становила -0,2 градуса. Попереднє мінімальне значення цього дня спостерігалося ще у 1978 році й становило +0,4 градуса.

Щодо рекордних значень для кожної дати, – немає таких масових, що всюди були рекордні значення температури мінімальні. Тобто наразі це одиничні випадки,

– наголосила Наталія Птуха.

Цікаво, що абсолютний мінімум температури повітря, який за всю історію метеоспостережень в Україні фіксували у травні, сягав 0 – -6 градусів, місцями на Сумщині й у гірських районах -7 – -10 градусів, а на узбережжі морів +1 – +3 градуси.

Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Наталією Птухою про погоду в Україні, зокрема, чи будуть ще заморозки та сніг, а також коли прийде потепління і настане метеорологічне літо, – незабаром читайте на сайті 24 Каналу.