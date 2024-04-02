Частину України знову накриє похолодання: синоптик назвав дату й області

За прогнозами синоптиків, квітень в Україні буде аномально теплим. Втім, уже в перший тиждень частину областей накриє похолодання.

Де та коли знову знизиться температура, яких найбільших мінусів чекати, розповів синоптик Ігор Кібальчич. До речі, напередодні зробив прогноз на місяць.

До речі Коли й у яких областях у квітні будуть заморозки

Коли ще буде похолодання у квітні

Кібальчич писав, що початок квітня в Україні очікується аномально теплим. Зокрема, завдяки південно-західним вітрам, які принесуть до нас тепле повітря з Балканського півострова та країн Середземномор'я. Цікаво, що на тлі такої погоди подекуди пройдуть дощі різної інтенсивності з окремими грозами.

У другій половині тижня очікується короткочасне похолодання, яке найбільш відчутним буде у північних областях, а південну половину практично не торкнеться,

– зазначив синоптик.

Водночас додав, що вже з вихідних нова порція субтропічного повітря призведе до підвищення денних та нічних температур по всіх території нашої держави.

За прогнозом Кібальчича, вночі четверга в Україні ще буде 5 – 10 градусів тепла. Тільки на Заході 1 – 6. Тим часом у п'ятницю вже прохолодніше.

5 квітня, на Заході, Півночі вдень місцями у центральних областях очікуються невеликі дощі. На решті території – без опадів.

Температура повітря вночі 3 – 8 градусів, у північних областях місцями заморозки 0 – 3 градуси морозу, вдень 13 – 18, у південній частині та у Криму 17 – 22 тепла,

– писав експерт.

Далі, у суботу, в більшості областей України, окрім південних і центральних, місцями пройдуть невеликі дощі, також можливі грози. Вночі вже 5 – 10 тепла. Вдень 13 – 18, а в західних і південних областях 18 – 23 градусів тепла.

У першу неділю квітня, на тлі підвищеного атмосферного тиску, опади взагалі не передбачається. Вночі 6 – 11 градусів тепла, вдень 18 – 23 градусів тепла. Тим часом на Заході подекуди навіть 24 – 26 градусів тепла.