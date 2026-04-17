Україну накриють циклони: як це вплине на погоду, і коли повернуться заморозки та холод

Наприкінці поточного та з початком нового тижня температурні значення в Україні знизяться. Циклони принесуть опади, також можливе повернення заморозків.

Таку інформацію повідомив начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у фейсбуці.

Яку погоду принесуть циклони?

Віталій Постригань повідомив, що циклонічні вихори над Білоруссю та Туреччиною протягом 17 – 18 квітня принесуть до території України короткочасні опади у вигляді дощу, які, ймовірно, подекуди супроводжуватимуться грозами.

У цей період нічні максимуми коливатимуться в межах від 3 до 8 градусів тепла, в денні години очікуються підвищення в діапазоні від 12 до 17 градусів. Вже 19 квітня, за його словами, почнеться хвиля холоднечі.

Він пояснив, що посилений вітер приноситиме сухе арктичне повітря, через що у нічний час прогнозують від 2 до 7 градусів тепла, а вдень – від 10 до 15 градусів тепла. Подекуди також випадатимуть незначні дощі.

За попередніми прогностичними розрахунками, на початку нового робочого тижня адвекція холоду посилиться,

– ідеться у повідомленні.

Температура повітря вночі ще залишатиметься в межах 2 – 7 градусів тепла, але на ґрунті, у понижених формах рельєфу можливі заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Удень теж прохолодніше – від 9 до 14 градусів тепла.

