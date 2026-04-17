Україну накриють циклони: як це вплине на погоду, і коли повернуться заморозки та холод
- Циклони над Білоруссю та Туреччиною принесуть до України короткочасні дощі та грози 17 – 18 квітня.
- З 19 квітня очікується хвиля холодного арктичного повітря з нічними зниженнями до заморозків.
Наприкінці поточного та з початком нового тижня температурні значення в Україні знизяться. Циклони принесуть опади, також можливе повернення заморозків.
Таку інформацію повідомив начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у фейсбуці.
Яку погоду принесуть циклони?
Віталій Постригань повідомив, що циклонічні вихори над Білоруссю та Туреччиною протягом 17 – 18 квітня принесуть до території України короткочасні опади у вигляді дощу, які, ймовірно, подекуди супроводжуватимуться грозами.
У цей період нічні максимуми коливатимуться в межах від 3 до 8 градусів тепла, в денні години очікуються підвищення в діапазоні від 12 до 17 градусів. Вже 19 квітня, за його словами, почнеться хвиля холоднечі.
Він пояснив, що посилений вітер приноситиме сухе арктичне повітря, через що у нічний час прогнозують від 2 до 7 градусів тепла, а вдень – від 10 до 15 градусів тепла. Подекуди також випадатимуть незначні дощі.
За попередніми прогностичними розрахунками, на початку нового робочого тижня адвекція холоду посилиться,
– ідеться у повідомленні.
Температура повітря вночі ще залишатиметься в межах 2 – 7 градусів тепла, але на ґрунті, у понижених формах рельєфу можливі заморозки від 0 до 3 градусів морозу. Удень теж прохолодніше – від 9 до 14 градусів тепла.
Про що свідчать прогнози синоптиків?
Ще найближчими днями погода на території України супроводжуватиметься незначними дощами. Температурні значення у у південно-східній частині та на Закарпатті зростуть до позначки майже 20 градусів тепла.
Раніше повідомляли, що вже з 17 квітня в Україні очікується збільшення хмарності та дощ, який випадатиме подекуди. Усе через посилення впливу циклонів з атмосферними фронтами з південного заходу.
Ігор Кібальчич попереджав про відчутне погіршення погоди з 18– 19 квітня, у суботу дощ можливий у південних регіонах і в Криму, у центральних, східних та південних областях можливі сильні пориви вітру.