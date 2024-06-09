В яких областях уже незабаром похолодає

До України знову йде похолодання. Уже наступного тижня в частині областей знизиться температура.

Коли й де саме чекати похолодання у червні, спрогнозували синоптики, передає 24 Канал.

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Похолодання в Україні

В Укргідрометцентрі писали, що 9 червня вночі +11 – +16 градусів, а вдень +23 – +28. Однак, на Півдні та Південному Сході тепліше, зокрема, вночі +16 – +21, а вдень +27 – + 32 градуси.

Цікаво, що упродовж 10 – 11 червня очікується підвищення нічної температури у північних та центральних областях, денної – в Україні на 2 – 4 градуси.

Лише на Заході у вівторок знову похолодає,

– попередили синоптики.

До речі, за орієнтовним прогнозом на картах, 10 червня у західних областях +24 – +28 градусів. Далі, 11 і 12 червня, вже +21 – +24.

Орієнтовний прогноз погоди на 12 червня / Скриншот з Укргідрометцентру

Де знову пройдуть дощі, грози та град

Також у неділю, 9 червня, у західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях знову пройдуть короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. У західних областях подекуди пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.

10 й 11 червня також очікуються короткочасні дощі з грозами (на Півдні та Сході місцями), подекуди град і шквали 15-20 метрів на секунду.

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