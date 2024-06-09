В яких областях уже незабаром похолодає
Джерело:Укргідрометцентр
До України знову йде похолодання. Уже наступного тижня в частині областей знизиться температура.
Коли й де саме чекати похолодання у червні, спрогнозували синоптики, передає 24 Канал.
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Похолодання в Україні
В Укргідрометцентрі писали, що 9 червня вночі +11 – +16 градусів, а вдень +23 – +28. Однак, на Півдні та Південному Сході тепліше, зокрема, вночі +16 – +21, а вдень +27 – + 32 градуси.
Цікаво, що упродовж 10 – 11 червня очікується підвищення нічної температури у північних та центральних областях, денної – в Україні на 2 – 4 градуси.
Лише на Заході у вівторок знову похолодає,
– попередили синоптики.
До речі, за орієнтовним прогнозом на картах, 10 червня у західних областях +24 – +28 градусів. Далі, 11 і 12 червня, вже +21 – +24.
Де знову пройдуть дощі, грози та град
Також у неділю, 9 червня, у західних, східних, вдень і в Житомирській, Вінницькій та місцями Київській областях знову пройдуть короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. У західних областях подекуди пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду.
10 й 11 червня також очікуються короткочасні дощі з грозами (на Півдні та Сході місцями), подекуди град і шквали 15-20 метрів на секунду.
Яким буде літо в Україні
- Раніше в коментарі 24 Каналу метеорологиня Віра Балабух розповіла, що температура повітря влітку очікується на 1 – 2 градуси вищою, ніж зазвичай.
- Найсильніші аномалії та тенденції до утворення хвиль спеки ймовірні у західних, південних, південно-східних областях.
- До речі, суттєві та тривалі зниження температури повітря малоймовірні, наголосила експертка.
- Найвища температура очікується в липні, першій половині серпня, особливо на Півдні та Південному Сході. У цих же регіонах, а також у центральних областях ймовірний дефіцит опадів.
- "При посиленні циклонічної діяльності над Європою, в Україну переміщуватимуться більш вологі повітряні маси, що зумовить збільшення інтенсивності конвективних процесів, утворення локальних гроз, злив, граду, шквалу", – зазначила Балабух.