Спека йде на спад: чи буде сильне похолодання найближчими днями

Спека в Україні вже йде на спад. +35 і більше градусів наразі не очікується.

Якою буде погода найближчими днями, чи чекати сильного похолодання, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Погода на місяць: чи будуть у вересні спека й затяжні зливи, і чи можливі заморозки та сніг

Похолодання у вересні

Синоптики Укргідрометцентру прогнозували, що 3 – 5 вересня вночі +15 – +20 градусів, на Заході +12 – +17.

Вдень 3 вересня +26 – +31, у східних областях +23 – +28 градусів. Далі, 4 – 5 вересня, в Україні вже +24 – +29 градусів.

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Діана Кривобок сказала, чи буде різке похолодання вже незабаром.

Початок вересня буде теплим, подекуди навіть буде літній характер погоди. Десь приблизно з середини вересня може бути певне зниження температури,

— сказала експертка.

Водночас додала, прогнози ще будуть уточнювати, адже синоптичні процеси можуть змінитися.