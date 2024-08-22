Чи буде різке похолодання цього тижня

Наприкінці минулого тижня до нашої держави прийшла друга хвиля спеки. Подекуди температура перевищила +35 градусів.

Та чи чекати різкої зміни погоди вже найближчими днями, передає 24 Канал.

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Погода в Україні

Напередодні синоптик Ігор Кібальчич зробив прогноз погоди на тиждень. Зазначив, що очікується спекотна й переважно суха погода. Найвищі температурні показники будуть у південних, центральних та східних регіонах.

За прогнозом Кібальчича, у п'ятницю вночі на Заході та Півночі +10…+15 градусів, вдень +27 – +32. на решті території України +15 – +20 і +30 – +35 відповідно.

У суботу, вночі +13 – +18 градусів, однак, на узбережжі морів до +21. Вдень +29 – +34. На Південному Заході подекуди знову сильна спека +35 – +38.

До речі, в неділю, 25 серпня, вночі +16 – +21, а вдень +30 – +35 градусів.

На Південному Заході країни місцями +36 – +38,

– зазначив синоптик.

Тож, щонайменше до кінця тижня, різкого похолодання в Україні ще не буде. Утримається спекотна погода.