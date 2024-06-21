Температура впаде майже на 10 градусів: коли й у яких областях очікується значне похолодання
У червні частину України знову накриє похолодання. Подекуди температура може значно знизитися.
Коли чекати зниження температури й у яких областях воно буде найбільш відчутним, передає 24 Канал.
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Похолодання в Україні
В Укргідрометцентрі прогнозували, що в п'ятницю, 21 червня, буде без опадів. Тільки вночі на крайньому Сході подекуди короткочасний дощ і гроза. Вночі 11 – 16 градусів, вдень +22 – +27, на Закарпатті +30.
У суботу в Україні буде переважно без опадів. Однак, вдень на Заході знову дощі та грози, а в окремих районах і град, шквали 15 – 20 метрів на секунду. Вночі +12 – +19, вдень +25 – +30, а на Заході навіть +28 – +33.
У неділю в Україні, крім Півдня та Сходу, місцями знову короткочасні дощі та грози. Вночі +16 – +21. Вдень +28 – +33, на Заході та Півночі +25 – +30.
Вітер буде переважно північно-західний та західний, 5 – 10 метрів на секунду. Тільки вдень 21 червня у східних областях подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, спека протримається недовго. Так, уже 24 червня в більшості західних областей температура повітря вдень може знизитися аж до +21 – +23 градусів. Тобто, якщо порівнювати з 22 червня, де на Заході до +33, температура може знизитися аж на 10 градусів.
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Погода на місяць
- Раніше в Укргідрометцентрі прогнозували, що середня місячна температура повітря у червні передбачається +19 – +23 градуси.
- У гірських районах +16 – +19, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму.
- Місячна кількість опадів очікується 49 – 90 міліметрів, у Карпатах та місцями на Прикарпатті 117 – 171 міліметрів, що в межах норми.