В Україні знову похолодання: втім, ненадовго – коли чекати повернення тепла

Хоча в суботу дошкуляли дощі, однак, температура повітря вдень була досить-таки високою. Втім, вже сьогодні вночі стовпчики термометра опустилися вниз. На щастя, синоптики дають надію, що похолодання затримається зовсім ненадовго.

В Україні трохи похолодало

Найпрохолоднішу ніч у неділю прогнозували на Заході. Зокрема, на Закарпатті до -2 градусів. Тим часом в інших регіонах, хоча переважно невеликі, але плюси.

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Вдень у західних та північних областях здебільшого лише +3...+5 градусів. У Чернівцях та Ужгороді до +7.

Зауважимо, ймовірно, найвища температура цього дня буде на Сході та в Криму — до +11 градусів тепла.

Вночі в Україні дощ та мокрий сніг; вдень у східній частині невеликий дощ, у північних областях місцями невеликий мокрий сніг, на решті території без опадів,

— зазначили в Укргідрометцентрі.

Прогноз на понеділок

Вночі понеділка похолодає ще більше. Невеличкі морози прогнозують вже на всій території нашої держави. Максимум -3.

Цікаво, що поки на Заході температура вдень зросте до +11, на Сході опуститься до +4...+6. Усюди буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Прогноз погоди на 13 березня / Скриншот з Укргідрометцентру

Уже у вівторок, 14 березня, повітря прогріється сильніше. Вночі майже всюди +2...+4 градуси. Вдень значно більше. На Львівщині та Івано-Франківщині навіть до +17 градусів. За попереднім прогнозом, у середу, 15 березня жодних морозів уже не буде.

Прогноз погоди на 14 березня / Скриншот з Укргідрометцентру