Після аномального тепла ще прийдуть тріскучі морози: синоптик назвав дату

Наступного тижня в Україні знову спостерігатимуться температурні гойдалки. Спочатку буде тепло не по сезону, а далі знову посиляться морози.

Так, протягом тижня очікуються коливання температури повітря, тумани й дощ з переходом у сніг. Синоптик Ігор Кібальчич назвав дату похолодання.

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Коли знову буде похолодання

Кібальчич писав, що перша половина тижня у більшості областей буде не по сезону теплою, особливо на Півдні та Заході. Втім, поступово, ближче до вихідних на тлі розвитку арктичного антициклону та його зміщенні у південні широти, надійде морозне повітря.

Очікується, що вже з п'ятниці помітно похолодає у північних, центральних та східних областях. До речі, дискомфорту також додасть поривчастий східний вітер.

І якщо в понеділок по всій Україні ще буде аномальне тепло, зокрема, на Півдні та Заході навіть до +17, то вже перед вихідними вдарить мороз. Так, у центральних і східних областях протягом доби 16 лютого очікується 5 – 11 градусів морозу. Тим часом у західних та південних від 2 морозу до 3 тепла. І тільки на Закарпатті ще до +8.

Цікаво, що на вихідних може похолодати ще більше. До речі, у суботу в західних областях та у Криму пройде невеликий сніг, мокрий сніг, на решті території України – без істотних опадів.

Температура повітря вночі (17 лютого – 24 Канал) у північних та східних областях 10 – 15 морозу, на решті країни 2 – 8 градусів морозу. Вдень 2 – 7 морозу, у західній частині та на крайньому Півдні від 1 морозу до 4 тепла,

– зазначив синоптик.

Доволі-таки морозно, ймовірно, буде і в неділю. Так, за прогнозом Кібальчича, вночі у північних, центральних і східних областях очікується 8 – 13 градусів морозу, вдень 2 – 7 градусів нижче нуля. Лише на Заході та Півдні протягом доби 3 морозу – 2 тепла.

До речі, у неділю, 18 лютого, у південних, центральних та західних областях також очікується невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.