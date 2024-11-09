Похолодання в Україні: чи вдарять значні морози вже найближчими днями
Одягайтеся тепліше. В Україні знову знизилася температура повітря. Вночі поки до -3 градусів.
Та чи будуть значні морози вже незабаром, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Морози в Україні
Синоптики прогнозували, що в наступні три доби в більшості областей без опадів. Тільки 10 листопада на Одещині подекуди помірний дощ, вдень 12 листопада на Закарпатті – невеликий, тим часом у Карпатах з мокрим снігом.
Вночі та вранці 10 – 11 листопада на Заході, Півночі й ц центральних областях місцями туман. Вітер в Україні переважно північно-східний, 3 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі від +3 до -3 градусів. Вдень +2 – +8, на Закарпатті та Півдні країни +9 – +12 градусів,
– зазначили в Укргідрометцентрі.
Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, щонайменше до 14 листопада значні морози в Україні ще не очікуються. Найпрохолодніше, ймовірно, буде в Чернівецькій області, – вночі до -3 градусів.
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Прогноз погоди на 10 – 14 листопада / Скриншоти з Укргідрометцентру
Погода на місяць
- Синоптики прогнозували, що середня місячна температура повітря в листопад 2024 в Україні передбачається +1 – +8 градусів, що в більшості областей близько до норми, лише на Сході й Південному Сході дещо вище за норму.
- Місячна кількість опадів очікується в межах 34 – 77 міліметрів, Карпатах подекуди 100 міліметрів, що в межах норми.
- В Укргідрометцентрі наголошували: "Листопад – пора передзим'я, що починається після переходу середньої добової температури через +5 градусів у бік зниження – в основному в першій декаді листопада".
- Цікаво, що абсолютний мінімум температури в Україні, який фіксували в листопаді за всю історію метеорологічних спостережень, сягає -15 – -24 градусів. Однак, у північних, Дніпропетровській, Запорізькій, східних областях та в Карпатах подекуди навіть -25 – -31 градус. Тим часом на півдні Криму й Одещини -8 – -13 градусів.