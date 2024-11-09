Похолодання в Україні: чи вдарять значні морози вже найближчими днями

Одягайтеся тепліше. В Україні знову знизилася температура повітря. Вночі поки до -3 градусів.

Та чи будуть значні морози вже незабаром, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Морози в Україні

Синоптики прогнозували, що в наступні три доби в більшості областей без опадів. Тільки 10 листопада на Одещині подекуди помірний дощ, вдень 12 листопада на Закарпатті – невеликий, тим часом у Карпатах з мокрим снігом.

Вночі та вранці 10 – 11 листопада на Заході, Півночі й ц центральних областях місцями туман. Вітер в Україні переважно північно-східний, 3 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі від +3 до -3 градусів. Вдень +2 – +8, на Закарпатті та Півдні країни +9 – +12 градусів,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Зауважимо, що за орієнтовним прогнозом на картах, щонайменше до 14 листопада значні морози в Україні ще не очікуються. Найпрохолодніше, ймовірно, буде в Чернівецькій області, – вночі до -3 градусів.

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Прогноз погоди на 10 – 14 листопада / Скриншоти з Укргідрометцентру

Погода на місяць