У США триває церемонія прощання з Джиммі Картером: як проходить державний похорон

У США у суботу, 4 січня, стартували траурні заходи в межах державного похорону 39-го президента країни Джиммі Картера, який помер 29 грудня 2024 року у віці 100 років.

Його тіло перевезли до столиці штату Атланти, де потім із колишнім президентом влаштували перше прощання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Voice of America.

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Що відомо про похорони Картера

Місцеві жителі та усі охочу можуть попрощатися з колишнім американським президентом до ранку 7 січня. Цього дня траурна процесія попрямує до Вашингтона, округ Колумбія, і де труну з тілом виставлять у будівлі Капітолія США. У Вашингтоні церемонія прощання триватиме до ранку 9 січня.

Люди вшановують Джиммі Картера / Фото Getty Images i AP

Панахида за Картером пройде в Національному соборі Вашингтона 9 січня, на ній будуть присутні відразу кілька колишніх президентів. Виступити з промовою на похороні колишнього лідера обіцяв чинний президент США Джо Байден.

Коли церемонія прощання закінчиться, тіло Картера перевезуть назад до Плейнса, де його буде поховано на приватній могилі, на ділянці, яку видно біля його будинку, поруч зі своєю дружиною Розалін, яка померла у 2024 році у віці 96 років.

В Атланті прощаються з Картером: дивіться відео

Кортеж вже зупинявся біля капітолія Джорджії, де Картер обіймав посаду сенатора штату з 1963 по 1967 рік і губернатора з 1971 по 1975 рік. Губернатор Джорджії Брайан Кемп і мер Атланти Андре Діккенс вшанували пам'ять хвилиною мовчання.

Після цього кортеж попрямував до Президентського центру Картера, до якого належать президентська бібліотека Картера та Центр Картера, заснований колишнім президентом і першою леді в 1982 році.

Церемонія прощання з Картером: дивіться відео

Державний похорон для американців це захід національного масштабу, що проводиться на згадку про видатних громадян країни, які зробили величезний внесок у суспільне життя. У США цієї честі удостоюється більшість президентів, за умови, що їхня родина на це згодна.

Хвилина мовчання за Картером у Капітолії: дивіться відео

Триває церемонія щонайменше тиждень, а то й усі 10 днів, оскільки прощаються з покійним двічі – спочатку на батьківщині, а потім у столиці. Нагадаємо, що Джиммі Картер кілька років лікувався від меланоми. Захворювання поширилося на печінку та мозок. У 2023 році Картер припинив лікування та перебував вдома.

Він став найстаршим президентом США, проживши 100 років. Колишній президент нагороджений Нобелівською премією миру. Історики підтверджують, що Картер робив прогресивні кроки у своїй політиці, хоча під час його президентства це не визнавалося.