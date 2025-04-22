Похорон Папи Римського: хто зі світових лідерів приїде на церемонію
- Світові лідери, включаючи Володимира Зеленського, Хав'єра Мілея, Дональда Трампа та Еммануеля Макрона, планують відвідати похорон Папи Римського Франциска.
- Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва з першою леді також будуть присутні, і в Бразилії оголошено семиденну жалобу.
- Похорон відбудеться у суботу 26 квітня.
Кілька світових лідерів вже оголосили, що прибудуть на похорон Папи Римського. Він відбудеться у суботу, 26 квітня.
Президент України Володимир Зеленський також буде присутній. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.
Дивіться також Зеленський разом з першою леді планують відвідати похорон Папи
Хто відвідає похорон Папи Римського Франциска
Очікується, що похорон Франциска відвідає Хав'єр Мілей, президент Аргентини, звідки родом сам Франциск. Він зазначав, що дізнався про смерть понтифіка "з глибокою скорботою".
Учора ввечері президент США Дональд Трамп також підтвердив, що приїде на похорон Франциска. Він назвав його "хорошою людиною" та наказав приспустити всі федеральні та державні прапори на його честь.
Французький лідер Еммануель Макрон сьогодні підтвердив, що поїде на похорон.
У цей час війни та жорстокості він мав почуття до інших, до найтендітніших,
– сказав він учора, віддаючи данину пам’яті Понтифіку.
Президент України Володимир Зеленський, за даними 24 Каналу, теж планує приїхати на церемонію разом з першою леді Оленою Зеленською.
Присутніми також будуть президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва та перша леді Джанджа Лула да Сілва. У Бразилії оголосити семиденну жалобу за Папою.