CNN назвали три несподівані моменти під час похорону Папи Римського

Папа Франциск просив поховати його з меншими почестями, аніж заведено в католицькій церкві. До того ж понтифік спочиватиме за межами Ватикана. Але сюрпризи під час прощання з Папою Франциском були й в політичному житті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Три цікаві моменти під час похорону Папи Римського 26 квітня

Журналісти зауважили, що вранці Папу Франциска перевезли з Ватикану до базиліки Санта Марія Маджоре на папамобілі. Кортеж їхав вулицями Риму, повними людей у жалобі.

Також під час проповіді кардинала Джованні Баттіста Ре аудиторія вибухнула спонтанними оплесками. Тож "хоча богослужіння було похмурим і серйозним, воно також було сповнене надії".

І дуже символічною була зустріч Зеленського і Трампа. Після неї Трамп змінив свою думку щодо війни в Україні та розкритикував Путіна.

"Франциск протягом усього свого життя неодноразово закликав до миру, до діалогу між світовими лідерами. Як доречно було бачити, що зустріч відбулася в базиліці Святого Петра", – сказав кореспондент CNN.

А у мережі з'явилася низка мемів про Трампа і Зеленського у Ватикані.