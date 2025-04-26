Завершальна частина церемонії прощання з Папою була приватною

26 квітня у Ватикані поховали Папу Франциска. Церемонія відспівування пройшла на площі Святого Петра, а потім тіло понтифіка відвезли в римську церкву Санта-Марія Манджоре.

Дорогою до церкви труну Папи супроводжували понад 250 тисяч людей. Було також багато лідерів країн із усього світу – з Європи, Великої Британії, з Латинської Америки та з США, передає 24 Канал із посиланням на BBC.

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Тіло Франциска занесли до церкви

Усю церемонію прощання з Франциском Ватикан проводив онлайн-трансляцію. Втім, вона припинилася щойно тіло понтифіка занесли до церкви Санта-Марія Манджоре в Римі. Розпочалася приватна церемонія поховання. Публіку всередину базиліки не пускають.

Натовпи на вулицях, які збиралися там ще з ночі, почали розходитися, а деякі світові лідери ще залишилися у Римі, щоб провести свої зустрічі.

Відомо, що Франциск перед смертю просив поховати його в простій гробниці в землі з написом "Franciscus". Це перший за сто років понтифік, якого ховають не в соборі Святого Петра. Він обрав базиліку на іншому боці Тибра через своє особливе ставлення до Діви Марії.

Нагадаємо, що серед світових лідерів, які відвідали похорони Папи, був присутній і Володимир Зеленський. Він провів коротку, але "історичну" зустріч з Трампом, а також мав переговори віч-на-віч з Еммануелем Макроном.