Похорон Папи Римського: фото, відео з Риму, хто приїхав попрощатись з Франциском

У Ватикані 26 квітня прощаються із Папою Римським, який помер кількома днями раніше. Провести Франциска в останню путь приїхали лідери іноземних держав, а також сотні тисяч вірян.

Що відбувається на похоронах понтифіка, хто з іноземних очільників приїхав до Ватикану, а також де ховатимуть Франциска – читайте у хронології 24 Каналу.

До теми До 3 років без понтифіка: як довго у Ватикані можуть обирати Папу Римського

Як проходять похорони Папи Римського