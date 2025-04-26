Похорон Папи Римського: фото, відео з Риму, хто приїхав попрощатись з Франциском
У Ватикані 26 квітня прощаються із Папою Римським, який помер кількома днями раніше. Провести Франциска в останню путь приїхали лідери іноземних держав, а також сотні тисяч вірян.
Що відбувається на похоронах понтифіка, хто з іноземних очільників приїхав до Ватикану, а також де ховатимуть Франциска – читайте у хронології 24 Каналу.
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Як проходять похорони Папи Римського
Похорон Папи Римського Франциска призначено на суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом (об 11:00 за Києвом). Прощальна літургія відбудеться на площі Святого Петра у Ватикані, після чого труну з тілом понтифіка перенесуть до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання, як заповів померлий. Сам Франциск у заповіті писав, що хотів скромнішу церемонію, ніж в інших пап, щоб бути ближчим до вірян. Речник президента України Сергій Никифоров у коментарі Суспільному повідомив, що Володимир Зеленський вже прибув до Риму. Президент України, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою римським Франциском. До Риму вже прибув президент США Дональд Трамп для участі у церемонії похорон Папи Франциска. Зауважимо, що це перша закордонна поїздка американського лідера після інавгурації. Суспільне пише, що у Ватикані відвідувачів вже запускають на територію, де відбудеться поховальна церемонія. Зауважимо, що дехто з вірян займав чергу ще з вечора та ночував біля площі.
Що відомо про похорони Папи Римського на цей час
Зеленський прибув до Риму
Трамп прибув до Риму
Відвідувачів у Ватикані почали запускати на територію, де відбудеться поховальна церемонія
Запечатану труну з Папою Франциском винесуть з базиліки на площу Святого Петра для похорону. Церемонія розпочнеться о 10:00 за місцевим часом.
Похорон Папи Римського Франциска призначено на суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом (об 11:00 за Києвом).
Прощальна літургія відбудеться на площі Святого Петра у Ватикані, після чого труну з тілом понтифіка перенесуть до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання, як заповів померлий.
Сам Франциск у заповіті писав, що хотів скромнішу церемонію, ніж в інших пап, щоб бути ближчим до вірян.
Речник президента України Сергій Никифоров у коментарі Суспільному повідомив, що Володимир Зеленський вже прибув до Риму.
Президент України, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою римським Франциском.
До Риму вже прибув президент США Дональд Трамп для участі у церемонії похорон Папи Франциска.
Зауважимо, що це перша закордонна поїздка американського лідера після інавгурації.
Суспільне пише, що у Ватикані відвідувачів вже запускають на територію, де відбудеться поховальна церемонія.
Зауважимо, що дехто з вірян займав чергу ще з вечора та ночував біля площі.