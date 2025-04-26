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24 Канал Новини світу Похорон Папи Римського: фото, відео з Риму, хто приїхав попрощатись з Франциском
26 квітня, 08:50
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Похорон Папи Римського: фото, відео з Риму, хто приїхав попрощатись з Франциском

Ярослав Погончук, Владислав Кравцов

У Ватикані 26 квітня прощаються із Папою Римським, який помер кількома днями раніше. Провести Франциска в останню путь приїхали лідери іноземних держав, а також сотні тисяч вірян.

Що відбувається на похоронах понтифіка, хто з іноземних очільників приїхав до Ватикану, а також де ховатимуть Франциска – читайте у хронології 24 Каналу.

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Як проходять похорони Папи Римського

11:00, 26 квітня

Що відомо про похорони Папи Римського на цей час

Похорон Папи Римського Франциска призначено на суботу, 26 квітня, о 10:00 за місцевим часом (об 11:00 за Києвом).

Прощальна літургія відбудеться на площі Святого Петра у Ватикані, після чого труну з тілом понтифіка перенесуть до базиліки Санта Марія Маджоре для поховання, як заповів померлий.

Сам Франциск у заповіті писав, що хотів скромнішу церемонію, ніж в інших пап, щоб бути ближчим до вірян.

08:45, 26 квітня

Зеленський прибув до Риму

Речник президента України Сергій Никифоров у коментарі Суспільному повідомив, що Володимир Зеленський вже прибув до Риму.

Президент України, перша леді Олена Зеленська та українська делегація візьмуть участь у церемонії прощання із Папою римським Франциском.

08:43, 26 квітня

Трамп прибув до Риму

До Риму вже прибув президент США Дональд Трамп для участі у церемонії похорон Папи Франциска.

Зауважимо, що це перша закордонна поїздка американського лідера після інавгурації.

08:39, 26 квітня

Відвідувачів у Ватикані почали запускати на територію, де відбудеться поховальна церемонія

Суспільне пише, що у Ватикані відвідувачів вже запускають на територію, де відбудеться поховальна церемонія.

Зауважимо, що дехто з вірян займав чергу ще з вечора та ночував біля площі.

Запечатану труну з Папою Франциском винесуть з базиліки на площу Святого Петра для похорону. Церемонія розпочнеться о 10:00 за місцевим часом.