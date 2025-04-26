Трамп та Зеленський отримали місця у першому ряду на похороні Папи Римського

Президент США Дональд Трамп разом із дружиною Меланією несподівано опинилися в першому ряду під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском. У тому ж ряді сидів Зеленський.

Праворуч Трампа сидить президент Фінляндії Александр Стубб, а ліворуч – президент Естонії Алар Каріс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ANSA.

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Як зазначає агенція, рішення про зміну розсадки було ухвалено "в останню хвилину". Дональд Трамп зайняв місце між президентом Фінляндії Александром Стуббом та президентом Естонії Аларом Карісом. Поруч із Карісом розташувався король Іспанії Феліпе VI, а біля Стубба – президент Франції Емманюель Макрон із дружиною Бріджит. Володимир Зеленський також отримав місце в першому ряду, трохи далі від американського лідера.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп може бути незадоволений своїм місцем, оскільки зазвичай перші ряди на церемоніях Святого Престолу віддають католицьким монархам, наприклад, з Іспанії чи Бельгії.

Згідно з протоколом, розсадка мала відбуватися за алфавітом відповідно до назв країн французькою мовою, що є традиційною дипломатичною практикою.