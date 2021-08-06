Де й коли організують похорон і прощання з Євгеном Марчуком: у СБУ розповіли деталі
6 серпня 2021 , 15:18Читать новость на русском
Джерело:Укрінформ
Українці зможуть попрощатися із першим очільником Служби безпеки України Євгеном Марчуком у суботу, 7 серпня. Подія відбудеться в будинку офіційних прийомів на вулиці Грушевського, 22 у Києві.
Прощання з Марчуком триватиме з 12:00 до 15:00. Востаннє побачитися з державним діячем зможуть усі охочі.
До теми Перший глава СБУ, прем'єр та перемовник щодо Донбасу: що відомо про Євгена Марчука
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України, поховають експрем'єр-міністра Марчука на Байковому цвинтарі. На поховання виділять 198 тисяч гривень. За віддання військових почестей генералу армії України Марчуку відповідатиме Міноборони та СБУ.Зверніть увагу! За даними Служби безпеки, Євген Марчук мав гостру серцево-легеневу недостатність. Її спричинила коронавірусна хвороба, яку переніс перший глава СБУ.
Що відомо про Євгена Марчука: головні факти
- Політична кар'єра Євгена Марчука стартувала 1963 року в Комітеті державної безпеки Української РСР.
- Після здобуття Україною незалежності, 1991 року, Марчук став першим головою СБУ. За кілька років, 1995 року – прем'єр-міністром.
- У новому тисячолітті Марчук став міністром оборони (2003 – 2004 роки), а згодом створив іменний політичний блок "Євген Марчук – Єдність" та взяв участь у парламентських виборах, хоч у ВРУ не потрапив.
- Під час президентства Віктора Ющенка, 2008 року, Марчука призначили радником глави держави.
- Він також представляв Україну в Тристоронній контактній групі (2015 – 2019 роки).