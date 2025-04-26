Зеленський зустрівся у Ватикані з імовірними наступниками Папи Римського – Пароліном і Дзуппі

Під час візиту до Ватикану на похорони Франциска Володимир Зеленський зустрівся з імовірними наступниками глави Католицької церкви. Мовиться про кардиналів Маттео Дзуппі та Пʼєтро Пароліна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу Президента України.

До теми В Офісі Президента окреслили важливість візиту Зеленського на похорон Папи Франциска

Що відомо про зустрічі Зеленського з Дзуппі та Пароліном

Володимир Зеленський зустрівся з кардиналом Маттео Дзуппі в посольстві України в Італії. Під час розмови глава держави висловив співчуття у зв'язку зі смертю Папи Римського Франциска.

Український лідер також висловив вдячність за допомогу з боку Ватикану, Папи Римського та Маттео Дзуппі в поверненні незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей і звільненні полонених.

Окрім того, Зеленський подякував Дзуппі за можливість зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у соборі Святого Петра.



Володимир Зеленський провів зустріч з Матео Дзуппі / Фото Офісу Президента

Також стало відомо, що Володимир Зеленський зустрівся з державним секретарем Ватикану кардиналом П'єтро Пароліном. Під час розмови вони приділили особливу увагу шляху до справедливого й тривалого миру.

Президент поінформував Пароліна про спільні зі США, Європою та іншими країнами світу дипломатичні зусилля для встановлення повного, безумовного припинення вогню. Також Зеленський подякував за позицію державного секретаря щодо права України на самозахист і неможливості нав'язування умов миру країні, яка зазнала нападу.



Президент України також зустрівся з П'єтро Пароліном / Фото Офісу Президента

Чому зустріч Зеленського з кардиналами є важливою

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило в етері телемаратону заявив, що Інтенсивність контактів між Ватиканом та Україною була завжди високо. За його словами, це підтверджує і кількість проведених зустрічей, і постійний діалог.

Окрім президента України, який зустрічався з понтифіком не один раз, в постійному контакті та діалозі перебуває, скажімо так, це "тиха робота", яка здійснюється практично на щоденній основі, і керівник Офісу Президента. Він має добрі відносини робочі із президентом Єпископської конференції Маттео Дзуппі, і президент зустрічався так само з державним секретарем Ватикану П'єтро Пароліном,

– зазначив Брусило.

Він наголосив, що як Дзуппі, так і Паролін – є кардиналами. Обидва вони також є можливими наступниками Папи Римського.

"Обидві їхні кандидатури будуть виставляти на конклаві і розглядати для можливого просування іншими кардиналами на цю посаду", – пояснив заступник керівника ОП.

Ігор Брусило також зауважив, що саме через Маттео Дзуппі здійснювався діалог. Зокрема, він був сполучною ланкою між Україною та Росією.

Дипломат зауважив, що це була непублічна комунікація, і через Дзуппі здійснювалася передача списків щодо звільнення як українських депортованих дітей до Росії, так і наших цивільних бранців та військовополонених. Тому інтенсивність контактів засвідчує, що співпраця України та Ватикану на високому рівні є і залишається.