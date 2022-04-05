Похоронки шлють пошепки, а ховають нишком: воєнні хроніки з окупованого Луганська

Виявляється, навіть тут, у цьому умовно безпечному місці, – маса усіляких "але". Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

Баталії за гривню

Наприклад, гривню не обміняти. Мали дозволити міняти до 31 березня в місцевих "держбанках", але передумали ще 15 березня, а натомість ввели подвійні цінники в магазинах за заниженим курсом.

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Міняли у місцевому "держбанку" по 2.70, а в магазинах перерахунок вже по 2.40 за гривню. Але, щоб потрапити до "банку", потрібно було щодня ходити відзначатись у чергу з п'ятої ранку, багато хто просто не встиг зробити цього за люфт від "уряду".

З обміном у магазині на товар – теж купа складнощів. За правилами треба і решту давати у гривні, якщо оплата була у гривні. Але таких купюр немає – і знову складнощі. І купити дрібницю в магазині у спробі поміняти велику купюру не вийде, відповідь негайна: "Тут вам не банк".

Багато людей похилого віку дуже розгублені зараз – гривню як найнадійнішу валюту вони зберігали вдома. Тепер вона обтяжує, не виїхати, гривню ніде не обміняти і далі повна неясність. Людина із заощадженнями вмить виявилася людиною з якорем у ногах. Вдома зберігати накопичення безглуздо, поміняти не можна. Можна лише витратити, але за дуже заниженим курсом.

І ці черги першого тижня березня одразу виказали, хто – багатій, а хто – бідняк. Під місцевими "банками" стояли дуже просто одягнені люди із сотнями тисяч гривень, які вдалося зібрати на здаванні кімнат подобово в Міловому і Станиці, а також на інших супутніх послугах. Стоїть така непримітна жінка, а в касі міняє такі суми, що можна одразу купити машину.

Відірвані від України

Запитань дуже багато і дуже різних. Наприклад, зв'язок "Водафон", до якого були прив'язані картки Привату та "Ощаду". Тепер ніяк. Зв'язку немає, і вже ясно, що не буде. Кажуть, є вихід проїхатися до російського кордону, де ловить "Водафон".

І таких ось штрихів – сотні. Робота, заробітки, джерела прибутку. Потрібні нові схеми, нові варіанти, нові канали. Дуже для багатьох, хто жив цією війною й темою пенсій та посилок звідти сюди, все накрилося, зупинилося, зійшло нанівець. Більшість таких ділків просто причаїлася в очікуванні прояснення ситуації.

Особисто моя ситуація – я кілька місяців шукала варіанти отримати перепустку. Було складно. Навіщо все це зараз? Все здається абсурдом. Плани їхати до Станиці в банк та плани їхати до паспортного столу. Куди, як, навіщо?

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Похорони – поза "законом"

Багато хто пошепки запитує, чи буде українська пенсія далі. І також чомусь пошепки кажуть, що у квітні буде остання виплата. Що і як далі – ніхто не знає. Очевидно, що добре не буде.

І ще багато різних питань різного штибу. Наприклад, що далі? Як далі? Чого чекати? І фоном до цієї розгубленості – похоронки, які теж пошепки. Чомусь немає гучних і пишних похоронів загиблих. Є такі ось тихі й майже потайки похорони. Чи то щоб не деморалізувати, чи щоб зберігати "бойовий дух" мобілізованих воювати далі.

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