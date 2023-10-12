Покарання Москви – неминуче, – ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців
Джерело:Володимир Зеленський
ПАРЄ 12 жовтня 2023 року ухвалила історичне рішення й визнала Голодомор геноцидом українців. Володимир Зеленський подякував за це рішення.
Український лідер наголосив, що відновлення історичної справедливості надсилає чіткий сигнал Росії. Країна-терористка буде змушена відповісти за усе скоєне.
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Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче,
– мовиться у повідомленні.
Як відреагував глава МЗС
Дмитро Кулеба також подякував ПАСЄ за визнання Голодомору геноцидом. Він наголосив, що ПАРЄ мотивує інші парламенти слідкувати її прикладу.
Визнання Голодомору геноцидом – головне
- Все більше країн світу визнають кривавий терор радянської влади геноцидом українського народу.
- Парламент Нідерландів у липні 2023 року визнав Голодомор геноцидом українського народу. Володимир Зеленський заявив, що називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів.
- Також у червні цього року Голодомор геноцидом визнав парламент Хорватії. Там наголосили, що сталінський режим створив насильницький голод. Український лідер подякував за це рішення й наголосив, що світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними.