Покарання Москви – неминуче, – ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців

ПАРЄ 12 жовтня 2023 року ухвалила історичне рішення й визнала Голодомор геноцидом українців. Володимир Зеленський подякував за це рішення.

Український лідер наголосив, що відновлення історичної справедливості надсилає чіткий сигнал Росії. Країна-терористка буде змушена відповісти за усе скоєне.

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Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче,

– мовиться у повідомленні.

Як відреагував глава МЗС

Дмитро Кулеба також подякував ПАСЄ за визнання Голодомору геноцидом. Він наголосив, що ПАРЄ мотивує інші парламенти слідкувати її прикладу.

Визнання Голодомору геноцидом – головне