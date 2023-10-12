Покарання Москви – неминуче, – ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців

12 жовтня 2023, 19:43
Читать новость на русском

Джерело:

Володимир Зеленський

ПАРЄ 12 жовтня 2023 року ухвалила історичне рішення й визнала Голодомор геноцидом українців. Володимир Зеленський подякував за це рішення.

Український лідер наголосив, що відновлення історичної справедливості надсилає чіткий сигнал Росії. Країна-терористка буде змушена відповісти за усе скоєне.

Зверніть увагу Росія хотіла спричинити голод в Україні у три етапи: юристи збирають досьє, – The Guardian

Я вдячний ПАРЄ за визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу. Відновлення історичної справедливості та вшанування пам’яті жертв Голодомору надсилає чіткий сигнал: справедливе покарання за всі минулі та нинішні злочини Москви неминуче,
– мовиться у повідомленні.

Як відреагував глава МЗС

Дмитро Кулеба також подякував ПАСЄ за визнання Голодомору геноцидом. Він наголосив, що ПАРЄ мотивує інші парламенти слідкувати її прикладу. 

Визнання Голодомору геноцидом – головне

  • Все більше країн світу визнають кривавий терор радянської влади геноцидом українського народу. 
  • Парламент Нідерландів у липні 2023 року визнав Голодомор геноцидом українського народу. Володимир Зеленський заявив, що називати речі своїми іменами – це ключова передумова справедливості та недопущення повторення таких страшних злочинів. 
  • Також у червні цього року Голодомор геноцидом визнав парламент Хорватії. Там наголосили, що сталінський режим створив насильницький голод. Український лідер подякував за це рішення й наголосив, що світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля – ні минулими, ні сучасними.

Автор: Мар'яна Бекало