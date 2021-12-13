"Покатушки" знімали під музику: відео з підлітками, які в'їхали в натовп у Луцьку

У Луцьку 12 грудня трапилася резонансна ДТП за участі неповнолітнього водія та пасажирів. Відомо, що в аварії постраждало 6 людей, серед яких і 5-річний хлопчик.

Відео встигли опублікувати у соцмережах

За кермом автомобіля Renault Megane був 16-річний хлопець. У салоні перебувало ще 2 його друзів.

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Відомо, що хлопці – місцеві мешканці. Вони навчаються на першому курсі Луцького вищого професійного училища. Свої "покатушки" підлітки знімали на відео та публікували у соціальних мережах. На кадрах видно, що в салоні гучно грала музика.

Дивіться відео з автомобіля, який спричинив масштабну ДТП у Луцьку:

Що відомо про ДТП у Луцьку

Неповнолітній водій порушив правила дорожнього руху, а на вимогу поліцейських зупинитися – не відреагував. Втікаючи від патрульних, він в'їхав у натовп на зупинці. Відомо, що 6 людей постраждали:

4 відмовилися від госпіталізації;

39-річна місцева мешканка перебуває у комі в реанімації. У неї діагностували політравму;

5-річний син постраждалої – у дитячій обласній лікарні із забійною травмою чола.

Неповнолітньому водієві оголосили повідомлення про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до тяжких наслідків. Наразі він перебуває у СІЗО.

Повний текст публікації телеграм-каналу "Ху*овий Луцьк"

Знімали під музику на відео і навіть встигали публікувати.

З'явилися кадри, як у Луцьку підлітки на машині уникали погоні та збили п'ять людей.