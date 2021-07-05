Подзвонять Баканову: держканал "Дом" показав карту з "російським" Кримом

Під час випуску проєту "Русский дневник" в ефірі телеканалу "Дом" раптово з'явилось зображення півострова, і потім так само раптово зникло. Мовиться про графічне зображення, де присутня карта Росії з Кримом.

Телеканал "Дом" заявив, що випуск було вилучено з ефіру каналу. Їхня Служба внутрішньої безпеки вже проводить розслідування.

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У ефірі телеканалу "Дом" опублікували карту з "російським" Кримом

Телеканал розповів, що проєкт "Русский дневник" має графічну заставку з картою Росії, але без зображення окупованого півострова.

Разом із тим, в одному з випусків раптово з'являється зображення півострова, і потім так само раптово зникає. Випуск було вилучено з ефіру каналу,

– мовиться у повідомленні каналу.

Там також розповіли, що всі попередні планові випуски проєкту "Русский дневник" мають затверджену каналом графічну заставку — карта Росії без Криму.

Чому в ефірі з'явилась інша карта

"Джерела походження і потрапляння фейкової заставки наразі з'ясовується Службою внутрішньої безпеки", – розповіли на сторінці телеканалу.

Наразі там проводять службову перевірку через те, що "подібної графічної заставки немає в розпорядженні каналу, і як вона потрапила в один із випусків – невідомо".

Всіх долучених до проєкту людей відсторонили від виконання своїх обов'язків.

Попередньо винний встановлений. Крим – це Україна, і канал "Дом" робить усе можливе задля повернення його додому, стаючи при цьому об'єктом диверсій та провокацій.

– розповіли у "Домі".

Також канал публічно звернувся до СБУ, щоб ті допомогли провести внутрішнє розслідування.

Олексій Арестович відреагував на скандал

"За попередньою інформацією – російська карта з Кримом на заставці телеканалу "Дом", справа рук конкретної людини", – продублював інформацію з фейсбуку каналу Арестович.

Також додав, що людину "встановили", а канал звернувся в СБУ з проханням провести належне розслідування. Згадав й те, що в переліку заставок каналу такої карти немає.

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