Монастирський показав себе незалежним, – Корнієнко про ймовірного наступника Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку. Його наступником може стати нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський. Його пов'язують зі скандальним міністром, однак насправді нардеп показав себе незалежним.

Про це в ефірі програми "Що це було?" на 24 каналі розповів голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко. За його словами, сам Денис Монастирський публічно заперечував зв'язок з Арсеном Аваковим.

До теми Не порушуємо традиції, – Корнієнко відповів, чи проголосує Рада за відставку Авакова

"Він точно казав, що до парламенту був дуже побіжно знайомий з Аваковим. Зрозуміло, що в парламенті йому довелося працювати з профільним міністром. Я не думаю, що тут є якась суттєва афіліація", – зазначив Корнієнко.

Монастирського почали підозрювати у зв'язку з Аваковим зокрема через те, що він був експертом Українського інституту майбутнього. Річ у тім, що ця структура пов'язана з Антоном Геращенком – заступником Арсена Авакова. Корнієнко підтвердив інформацію про роботу в інституті, однак не пов'язує це зі стосунками політиків.

Тут можна вибудовувати конспірологію, але Денис Анатолійович проявив себе незалежним від усіх головою комітету,

– запевнив Корнієнко.

Він наголосив, що Монастирський залежний лише від курсу політпартії, принципів та різних ідеї, які політсила просувала. "Зокрема, він – один з тих, хто взяв на себе досить непросту тему, довів її до фіналу і ми проголосували. Це законопроєкт про військові злочини", – додав голова партії.

Денис Монастирський потрапив до Ради у 2019 році від партії "Слуга народу". Він очолює комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Олександр Корнієнко в ефірі програми "Що це було?": дивіться відео

Відставка Авакова: коротко

Арсен Аваков заявив про те, що йде з посади очільника МВС, опублікувавши відповідну заяву. Це сталося 13 липня.

Президент Володимир Зеленський запропонував, аби нардеп Денис Монастирський замінив Авакова на посаді.

Монастирський одразу ж повідомив, що прийняв пропозицію.

За відставку Авакова в Раді голосуватимуть 15 липня. Водночас за призначення Монастирського – вже наступного дня.



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу