Вагнерівці стратили експодільника за здачу в полон: у МВС пояснили, де в цій історії правда

Російські ЗМІ повідомили про страту колишнього ув'язненого Рязанської виправної колонії, а також члена ПВК "Вагнера" Євгена Нужина. Він поїхав воювати в Україну і здався у полон до ЗСУ.

Що сталося з Нужиним

Вагнерівці опублікували відео жорсткої страти. На ньому Нужин каже, що був у Києві, там на нього нібито напали, і прийшов до тями він вже у тому самому підвалі, де й знімали ролик. Після цього чоловіка стратили – розбили голову кувалдою.

Зверніть увагу Буцімто не для війни: у групу "Вагнера" почали активно вербувати білорусів

Жодних доказів сказаному колишнім ув'язненим, звичайно, немає. Він, наприклад, міг сказати це з примусу, адже версія, згідно з якою полонений гуляє Києвом, а потім його вивозять кудись у Росію, виглядає дещо фантастично. Про це 24 каналу розказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Чого досягає Росія такими відео

Однак є те, що можна сказати напевне – у Росії розуміють, що зараз кількість тих, хто здаватиметься в український полон, зростатиме. Саме тому вагнерівці і лякають потенційних полонених – мовляв, якщо здастеся, вам буде набагато гірше. Це ще одна стратегія на додачу до використання загороджувальних загонів, спрямована на те, щоб російські солдати продовжували воювати, а не втікали з поля бою чи здавалися.

Крім того, це відео демонструє ще один важливий момент – його появою Росія по суті говорить своїм бандитам та військовим організаціям, що передає право їм на насильство. І якщо раніше Путін хоча б старався дотримуватися видимості принаймні квазіюридичної сторони, яка нібито шанує право, то зараз він фактично говорить: "Все, більше ми в це бавитися не будемо, починаємо жити "по поняттях".

Досі це дозволялося тільки Кадирову в певних межах, зараз це дозволяється Пригожину. А значить завтра це може бути дозволено будь-кому іншому, хто відносно наближений до Путіна,

– наголосив Денисенко.

Він додав, що таким чином Росія з країни-терориста, яка принаймні була зрозумілою і прогнозованою частині світу, перетворюється на країну-терориста, яка віддає сферу насильства у приватні руки і регулюється виключно поняттєвими речами.

Вадим Денисенко прокоментував відео зі стратою вагнерівця: дивіться відео

ЗСУ активно ліквідують мобілізованих вагнерівців-зеків

Голова ПВК "Вагнера" Пригожин активно вербує ув'язнених з російських тюрем та колоній для участі у війні в Україні, тож Нужин не став першим зеком у лавах армії ПВК. Їм, ймовірно, обіцяють свободу в обмін на участь у бойових діях, але насправді на більшість із них чекає смерть на фронті.

Так, за даними The Insider, Збройні Сили України ліквідували вже понад 500 таких "вояків". Це з'ясували, проаналізувавши листи зі співчуттями, які отримували рідні загиблих в'язнів з підписом одного з керівників "Вагнера".