100 мільйонів гривень розіграли в акції Iron Man на PokerMatch

На PokerMatch завершився грандіозний турнірний марафон Iron Man! Більш ніж три місяці десятки тисяч гравців боролися за перемогу в титульних турнірах, заробляли додаткові призові в акціях і встановлювали рекорди українського онлайн-покеру. Загальний призовий фонд акції склав понад 100 мільйонів гривень!

Майстри турнірів могли проявити свої таланти й уміння відразу в трьох великих серіях, які пройшли в режимі нон-стоп – чемпіонаті України з онлайн-покеру, серіях PONT та Winter Poker Cup. У турніри серій загалом було зроблено майже 100 000 входів, а в призи потрапили 12 491 спортсмен!

Переможці титульних турнірів отримали чемпіонські медалі, а тріумфаторам топ-турнірів з призовим фондом від 1 000 000 гривень дісталися ексклюзивні кубки. І, звичайно, солідні призові!

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У рамках акції пройшли 14 турнірів з гарантіями від 1 000 000 до 2 000 000 гривень, що стало абсолютним рекордом для онлайн-турнірів в Україні. Друг PokerMatch Микола 'kostenberg' Костирко та гравець із ніком mfkill зуміли виграти по два "мільйонники" кожен!

Три місяці тривала запекла боротьба за потрапляння в п'ятірку призерів акції "Шлях на WSOP". Щоб отримати право вирушити на Головну подію серії WSOP Circuit у Розвадові з гарантією 1 000 000 євро, гравцям доводилося гріндити буквально удень і вночі. Відтак переможці акції тепер по праву можуть носити звання "Залізної людини".

Гравці mystery_xx, 33_datsko, mochalov13, hulios і ayo зробили це! Тепер вони спробують принести славу Україні на міжнародній арені.

PokerMatch вітає переможців і призерів марафону Iron Man та бажає всім покеристам успіхів у 2020 році!