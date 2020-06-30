Відома покеристка та стрімерка Alohahaloha підписала контракт із PokerMatch і розповіла про свої мрії!

Популярна стрімерка й відома українська покеристка Альона Мироненко тепер офіційно увійшла до команди амбасадорів PokerMatch. Вона продемонструвала сталевий характер та цілеспрямованість і за рік зуміла пройти шлях від гравця-початківця до амбасадора найбільшого українського покер-руму.

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Після підписання контракту, Альона стала в один ряд із досвідченими Ольгою Єрмольчевою та Євгеном Качаловим і представлятиме PokerMatch у всьому світі! Тепер без Alohahaloha не обійдеться жодна велика покерна подія в Україні, адже дівчина планує максимально популяризувати цей інтелектуальний вид спорту.

Багато хто пам'ятає щирі емоції Альони, коли вона отримала пропозицію стати частиною команди амбасадорів. А нещодавно так само емоційно вона розповіла про свої плани та мрії. Покерні й не тільки. Альона пригадала, як прийшла у покер, розказала, як працює над грою, чим наповнений її звичайний день і якою вона бачить себе через п’ять років.

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