Американець заробив 10 тисяч доларів на українському настільному тенісі

Покерист і любитель ставок з Невади зміг перетворити 50 доларів на майже 10 тисяч "зелених" завдяки вдалим ставкам на український настільний теніс.

У період тотального карантину азартним американцям доводиться шукати, де б реалізувати свої знання та інтуїцію. Усі казино та гральні заклади Лас-Вегаса на карантині. Тому столиця розваг перетворилася на місто-привид. Головні спортивні ліги США також пішли на перерву. Така ситуація змушує любителів ставок шукати нові платформи для реалізації свого хобі.

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Напрочуд вдало це зробив гравець із Невади. Він звернув свій погляд на українські змагання з настільного тенісу. Американець поставив 50 доларів на десятьох фаворитів матчів. І не прогадав. У підсумку гравець отримав більше 9,5 тисяч доларів.

Карантин в Лас-Вегасі точно триватиме мінімум до середини квітня. Найімовірніше, терміни вимушеної самоізоляції продовжать, адже кількість зафіксованих випадків коронавірусу у тих краях уже перевалила за 700.